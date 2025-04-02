İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye saldırıları genişlettik

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların bu sabahtan itibaren genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletmelerinin Hamas ve Gazze halkı üzerindeki baskıyı arttıracağını kaydeden Katz, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savundu.

İsrail ordusu, Refah'a kara saldırısı başlattı

İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bu sabah itibarıyla kara saldırıları başlattığını duyurdu.

Haberde, gece boyu süren yoğun hava saldırılarının ardından ordunun ateşkesin bozulmasından sonra ilk kez bölgeye girerek karadan saldırı başlattığı ifade edildi.

Daha öne işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırılan İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36. Tümen'in Gazze'nin güneyine girdiği kaydedildi.

Öte yandan, Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Abdulbari" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mirac bölgesine düzenlenen hava saldırısında Filistinli "Ebu Rızk" ailesinden 3 kişi yaşamını yitirirken, Filistinli "Ebu Senime" ailesinin evinin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah kentine yoğun ve şiddetli saldırılar düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Necm" ailesinin evine düzenlediği bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun pazartesi günü Han Yunus'un kuzeyinde Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Batı Şeria'ya yönelik baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Hamza el-Hamaş (33) yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında Hamaş'ın Yasemin Mahallesi'ndeki evine zorla girdi.

İsrail askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Hamaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, baskın sırasında 3 Filistinliyi de gözaltına alındı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı da 114 bin 583'e yükseldi.