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İsrail, Sünni direniş yöneticilerinden Muhammed Dahruc'u öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında, ülkedeki önemli Sünni gruplardan Cemaati İslamiyye'nin yöneticilerinden Muhammed Dahruc ve eşi hayatını kaybetti.

AA
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İsrail, Sünni direniş yöneticilerinden Muhammed Dahruc'u öldürdü
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Cemaati İslamiyye'den yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan evine düzenlenen saldırı sonucu Muhammed Dahruc ve eşi Diyana ed-Dusuki'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırısında Cemaati İslamiyye üyelerinden Bahaddin Mayiz Magamiz'in de öldüğü ifade edildi.

Hizbullah'a karşı 23 Eylül'den beri hava saldırıları başlattığını duyuran İsrail, bir haftayı aşkın süredir Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenliyor.

İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında 1127 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1127 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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