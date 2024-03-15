İsrail yine sivilleri katletti: 14 ölü, en az 150 yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri yine hedef aldığı belirtildi.

Kan donduran saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, en az 150 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaşananların İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de İsrail'in, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.