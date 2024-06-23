Hamiye, Hizbullah'ın havalimanına silah depoladığı iddialarını yalanladı

Hamiye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında olası topyekûn savaş senaryolarının sık sık gündeme geldiği bir süreçte İngiliz The Telegraph gazetesinin, "Hizbullah'ın İran'dan gelen balistik füzeleri Beyrut Havalimanı'nda depoladığı" yönündeki haberine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Öncesinde Beyrut Havalimanı'nı gezen Hamiye ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, medyada havalimanı hakkında çıkan haberlerin gülünç olduğunu ve havalimanının karalama kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

Hamiye, havalimanının uzun süredir ve sürekli şekilde tehditlere maruz kaldığını dile getirdi.

The Telegraph gazetesinin haberinin asılsız olduğunu belirten Lübnanlı Bakan, gazeteye karşı dava açacaklarını ifade etti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında Temmuz 2006'da patlak veren savaşta, İsrail'in hedef aldığı ilk stratejik yerlerden biri Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı idi.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı, Lübnan'ın tek havalimanı durumunda ve olası bir saldırıda dünya ile hava bağlantısının buradan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.