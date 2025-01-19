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İsrail'de yasaklıydı! Al Jazeera görüntüleri tüm gün yayınlandı

İsrail televizyonları, gün boyu ülkede yasaklı olan Katar merkezli Al Jazeera'nın, Gazze'de serbest bırakılan İsrailli 3 esirle ilgili görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'de yasaklıydı! Al Jazeera görüntüleri tüm gün yayınlandı
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Gazze'de İsrailli 3 esirin serbest bırakılma anları Al Jazeera'nın görüntüleri üzerinden İsraillilere aktarıldı.

Ayrıca esirlerin serbest bırakıldığı ana ilişkin Al Jazeera'nın yayınladığı görüntüler, İsrail televizyonu aracılığıyla, başkent Tel Aviv'de esir yakınlarının toplandığı meydanda kurulan dev ekranlara yansıtıldı.

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