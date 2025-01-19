İsrail'de yasaklıydı! Al Jazeera görüntüleri tüm gün yayınlandı
İsrail televizyonları, gün boyu ülkede yasaklı olan Katar merkezli Al Jazeera'nın, Gazze'de serbest bırakılan İsrailli 3 esirle ilgili görüntülerini yayınladı.
AA
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Gazze'de İsrailli 3 esirin serbest bırakılma anları Al Jazeera'nın görüntüleri üzerinden İsraillilere aktarıldı.
Ayrıca esirlerin serbest bırakıldığı ana ilişkin Al Jazeera'nın yayınladığı görüntüler, İsrail televizyonu aracılığıyla, başkent Tel Aviv'de esir yakınlarının toplandığı meydanda kurulan dev ekranlara yansıtıldı.
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