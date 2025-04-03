İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından tahliye uyarısı yapılan bölgeleri gösteren bir harita paylaştı.

İsrail, Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme çağrısında bulundu

Adraee, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, Cedide, Türkmen mahalleleri ile Zeytun Mahallesi'nin doğu kesimindeki Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini belirten Adraee, Filistinlilerden Gazze kent merkezine doğru gitmelerini istedi.

İsrail ordusu saldırı düzenleyeceğini belirterek Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile 9 mahalle için tahliye uyarısı yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu.

Adraee, 31 Mart'ta, Refah kenti ile Han Yunus'un doğusundaki Menara, Kizan en-Neccar bölgelerinde yaşayan Filistinlilere "evlerini derhal boşaltmaları" uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği ve 50 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olduğu saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını da hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapının tamamına yakını yok olan Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edildi.

Gazze'ye insani yardımların girişinin engellenmesi sebebiyle yerinden edilen Filistinlilerin insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.