İsrail'in Dublin Büyükelçiliği'ndeki bayrağı indirildi

İrlanda medyasında yer alan habere göre, geçen hafta kapatılmasına karar verilen İsrail'in Dublin Büyükelçiliği'ndeki bayrağının da indirilmesi kararlaştırıldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bayrak indirme talimatının İsrail Dışişleri Bakanlığından geldiği belirtilerek elçiliğin henüz "tam olarak" kapatılmadığı kaydedildi.

İrlanda'nın kararları

İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıdığını açıklamış, daha sonra da İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'nın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek Dublin Büyükelçiliğini kapatacaklarını açıklamıştı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Büyükelçiliği kapatma kararının "dikkat dağıtma diplomasisi" olduğunu söylemişti.

Aynı zamanda İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Micheal Martin ise İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini kapatma planının bulunmadığını belirtmişti.

İsrail işgali altındaki topraklardan yapılacak ticarete kısıtlama getirmeyi öngören ve İrlanda Meclisinden ocakta geçmesi beklenen İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı da bu ülkenin tepkisini çekmişti.