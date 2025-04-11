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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi kuzeyinde el-Benna ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 1 çocuk öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Ebul Acin bölgesinde sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir eve yönelik gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında, 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, dün (perşembe) sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda, ilk belirlemelere göre 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin 886 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 886'ya, yaralıların sayısı ise 115 bin 875’e yükseldi.

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