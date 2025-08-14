Japonya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planı

Japonya, Çin’in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) almayı planlıyor.

Japon basınında yer alan haberlere göre, Japonya Savunma Bakanlığı, 2026 mali yılı bütçesinde 100 milyar yenin (yaklaşık 670 milyon dolar) üzerinde kaynak ayırarak ülkede askeri İHA’ların konuşlandırılmasını hedefliyor.

Japon kaynaklara göre Tokyo, ilk aşamada Ukrayna tarafından Rus güçlerine karşı kullanılan Türk yapımı SİHA’ların satın alınabileceği, uzun vadede Japonya’da yerli üretiminin hedeflendiği belirtildi.

Japon yetkililerin Bayraktar TB2’ye duyduğu ilgi kamuoyuna yansımıştı

Haberde hangi Türk İHA’sının alınacağı açıkça belirtilmese de, Japon yetkililerin Bayraktar TB2’ye duyduğu ilgi daha önce kamuoyuna yansımıştı. 2022 yılında Yomiuri Shimbun gazetesi, Japonya'nın TB2'leri satın alarak Çin’e en yakın bölge olan Ryukyu Adaları’na konuşlandırmayı düşündüğünü yazmıştı.

IDEF 2025 savunma fuarında konuşan Japon Deniz Kuvvetleri subayı Iwade Yohei de, “Bayraktar İHA’ları çok ilgi çekici, detaylarını öğrenmek istiyoruz” demişti. Japonya ayrıca Türk savunma şirketi STM'nin geliştirdiği KARGU adlı kamikaze drone'lara da ilgi gösteriyor. KARGU, terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Şu anda 10’dan fazla ülkenin envanterinde bulunuyor.

Japonya’nın ilgilendiği bir diğer İHA ise İsrail'in İHA'ları

Japonya’nın ilgilendiği bir diğer İHA ise İsrail'in IAI firması tarafından geliştirilen Heron-2. Bu model, Hindistan tarafından Çin’e karşı kullanılıyor. Japonya Savunma Bakanlığı, geçen Nisan ayında bir “İHA Görev Gücü” kurmuştu.

Ülke, son dönemde özellikle Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki askeri hareketliliği, Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve Rusya’nın hava sahasına yakın uçuşları nedeniyle artan güvenlik riskleriyle karşı karşıya. Bu kapsamda, İHA'ların istihbarat, keşif ve caydırıcılık alanlarında kritik rol oynayacağı düşünülüyor.