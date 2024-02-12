Jeff Bezos, 2 milyar dolar değerinde Amazon hissesini sattı

Jeff Bezos, Amazon’da hisse satışını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirdi.

Bildiriye göre Bezos, 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde toplam değeri 2,04 milyar doları aşkın 11 milyon 997 bin 698 adet adi hisse senedi sattı.

Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolar olan 50 milyon Amazon hissesinin satış önerisini listeledi.