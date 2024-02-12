Jeff Bezos, 2 milyar dolar değerinde Amazon hissesini sattı
Jeff Bezos, 2 milyar doları aşkın değere sahip yaklaşık 12 milyon Amazon hissesini sattı.
Foreks
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Jeff Bezos, Amazon’da hisse satışını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirdi.
Bildiriye göre Bezos, 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde toplam değeri 2,04 milyar doları aşkın 11 milyon 997 bin 698 adet adi hisse senedi sattı.
Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolar olan 50 milyon Amazon hissesinin satış önerisini listeledi.