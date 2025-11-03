Kahvenin içinden mantar özü çıktı, satışı yasaklandı

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Cafellow markasına ait 'Fellow Criativo' isimli toz kahve ürünü hakkında kapsamlı bir yasak kararı getirdi. Söz konusu karar, ürünün üretimi, dağıtımı, ticarileştirilmesi, reklamı ve kullanımını kapsamakta olup, geçtiğimiz günlerde resmen duyuruldu.

Yasağın sebebi ürünün içeriğinde Agaricus Bisporus mantarının özünün bulunması oldu. ANVISA, bu bileşenin gıda maddelerinde kullanımı için henüz güvenlik değerlendirmesinin yapılmamış olduğunu ve onaylanmadığını belirtti.

Ürün toplatıldı, satışı yasaklandı

Bununla birlikte, kahve markasının tanıtım faaliyetlerinde 'insülini kontrol ettiği ve kolesterolü düşürdüğü' yönünde bilimsel dayanağı olmayan iddialarda bulunduğu tespit edildiğinden kahvenin satışı yasaklandı ve hakkında derhal piyasadan toplatılması kararı verildi.