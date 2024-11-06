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Kamala Harris'ten Trump'a tebrik telefonu

Demokrat Parti adayı Kamala Harris, Başkan seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Harris, mağlubiyeti kabul ettiğini belirterek, bugün yerel saatle 16:00'da (TSİ 24:00) kameralar karşısına geçecek.

Haber Merkezi
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Kamala Harris'ten Trump'a tebrik telefonu
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Demokrat Parti adayı Kamala Harris, Başkan seçilen Donald Trump'ı telefonlala arayarak tebriklerini iletti.

Harris kameralar karşısına geçecek

Amerikan CNN kanalının Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Harris, bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) kameralar karşısına geçecek.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kaybeden Harris'in, konuşmasında "mağlubiyeti kabul ettiğini" ifade etmesi bekleniyor.

Trump 20 Ocak 2025'te resmen göreve başlayacak

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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