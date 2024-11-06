Penta Teknoloji, 2024'te güçlü büyüme ivmesini korudu

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, 2024'ün ilk iki çeyreğinde güçlü finansal performans sergileyen Penta Teknoloji, bu ivmesini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

Şirketin dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış göstererek 16,8 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde brüt karını 1,2 milyar liraya çıkaran Penta Teknoloji'nin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) yüzde 11 artışla 681 milyon lira olarak kaydedildi.

Şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji, bu dönemde 243 milyon lira vergi öncesi kar elde etti.

"Yeniliklere açık olma kabiliyetimizle uzun yıllar başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Sektördeki katma değerli, yenilikçi konumumuzu finansal performansımızla güçlendirmeye devam ediyoruz. İstikrarlı büyümemizi 'Tüm paydaşların mutluluğu' vizyonuyla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 yılı için belirledikleri hedeflere başarıyla ulaştıklarını belirten Erünsal, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlarken iş ortaklarımıza benzersiz hizmetler sunuyor, dijitalleşmeyi iş süreçlerimizin merkezine alarak verimliliği ve inovasyonu artırmak adına önemli adımlar atıyoruz. Kasım ayında 34. yılımızı kutlarken, sürekli gelişim odağımız ve yeniliklere açık olma kabiliyetimizle uzun yıllar başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.