  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kanada Başbakanı Trudeau: Her zaman Ukrayna'nın yanındayız
Takip Et

Kanada Başbakanı Trudeau: Her zaman Ukrayna'nın yanındayız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesi ve müttefiklerinin her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada Başbakanı Trudeau: Her zaman Ukrayna'nın yanındayız
Takip Et

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların sadece "egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak" için değil "80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak" için de savaştığını vurguladı.

"Rusya sınırlarla ilgili kuralları kasıtlı ihlal etti"

Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları "kasıtlı ihlal ettiğini" aktaran Trudeau, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir." ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı "güvende tutan kuralları" savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını kaydetti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim ettiHamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim ettiDünya
Galler'de bir sürücü minibüsünü Filistin'e destek veren göstericilerin üzerine sürdüGaller'de bir sürücü minibüsünü Filistin'e destek veren göstericilerin üzerine sürdüDünya

 

Dünya
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı 80 can aldı
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı 80 can aldı
Büyük savunma sanayi şirketi Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti
Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti
Güney Kore'de Yoon hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katıldı
Güney Kore'de Yoon hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katıldı
Galler'de bir sürücü minibüsünü Filistin'e destek veren göstericilerin üzerine sürdü
Galler'de bir sürücü minibüsünü Filistin'e destek veren göstericilerin üzerine sürdü
ABD’de iki küçük uçak havada çarpıştı
ABD’de iki küçük uçak havada çarpıştı