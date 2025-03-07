Kanada’da ABD ürünlerine boykot yayıldı! Bayrak üretimi ve satışları arttı

Kanada’yı 51. Eyalet olarak duyurdu. Başbakan Justin Trudeau’ya defalarca ‘vali’ dedi. İthalata ‘ek vergi’ getirdi. Donald Trump, 1.5 ay önce ABD Başkanlığı koltuğuna oturdu. Göreve başlar başlamaz söyledikleri Kanada halkının tepkisine neden oldu. Trump son olarak ülkeye yüzde 25 ek ithalat vergisi getirdi.

Kanada ABD'nin tutumunu karşılıksız bırakmadı

Kanada’da buna Amerikan ürünlerine vergi koyarak karşılık verdi. Justin Trudeau’dan “Öngörülebilir bir gelecekte ticaret savaşlarında olabileceğimizi teyit ederim. Bu nedenle Kanadalılar Kanada malı almaya devam etmel, birbirlerini savunmaya devam etmeli” diye karşılık verdi.

NBA maçında ABD marşı yuhalandı

ABD basınına göre çoğu Kanadalı Trump’ın yaptıklarını ‘saldırı’ olarak yorumluyor. Toronto’da oynanan NBA maçında, Kanadalılar, ABD marşını yuhaladı. CNN’e röportaj veren bazı Kanadalılar, sınırın diğer tarafına asla adım atmayacağını söylüyor.

Bayrak üretimi de, satışı da 2 katına çıktı

Kanada’da yaşanan bu gelişmelerin ardından bayrak üretimi de, satışı da 2 katına çıktı.

Uzun yıllardır faaliyet gösteren bir bayrak şirketi, Kanadalıların Kanada'ya duydukları gururu göstermek için akın ettiği bir ortamda Kanada bayraklarını raflarında tutmakta zorlanıyor.

CTVnews’in haberine göre, ABD ile yaşanan gerginlik ve Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinin yarattığı vatanseverlik dalgası, Kanada'nın ulusal sembolünün satışlarında artışa neden oluyor. Barrie'deki bayrak üreticileri, Kanadalıların gümrük vergisi tehditlerine yanıt olarak daha fazla yerli ürün satın alma arayışında olması nedeniyle, genellikle yavaş geçen bir çeyrekte satışlarında artış olduğunu bildiriyor. Naish'e göre, Flags Unlimited yılda yaklaşık 500.000 bayrak üretiyor, ancak bu yıl şu ana kadar yapılan satışlar normal miktarın dört katına kadar arttı.

Şirket, talebi karşılamak için ek bir vardiya ekledi ve üçüncüsünü eklemeyi düşünüyor. Ayrıca iş gücünü güçlendirmek için daha fazla terzi almayı da planlıyor.

Marketlerde boykot hızla artıyor

Marketlerde ABD ürünleri boykot edilirken, halk yerli üretime yöneliyor. Amazon üyeliğini iptal edenlerin sayısı çoğalırken, Çinli alışveriş siteleri Shein ve TEMU kullanımı artıyor. Çoğu süper market ve tedarik zincirleri, ABD’li şirketlerle anlaşmalarını sonlandırıyor.