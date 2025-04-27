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Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Vancouver kentinde meydana gelen olayda, bir aracın festival alanındaki kalabalığın arasına daldığı duyuruldu. Dokuz kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Dokuz kişi hayatını kaybetti
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformu X'ten olaya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan ilk açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20:00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi ilk açıklamada verilmedi.

Dokuz kişi hayatını kaybetti

Vancouver polisi tarafından yapılan ikinci açıklamada, dokuz kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.  Sürücünün gözaltına alındığını da açıklandı. 

Video: X (@Awesome_Jew_)

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