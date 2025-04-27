Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformu X'ten olaya ilişkin açıklama yaptı.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Yapılan ilk açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20:00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi ilk açıklamada verilmedi.

Dokuz kişi hayatını kaybetti

Vancouver polisi tarafından yapılan ikinci açıklamada, dokuz kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Sürücünün gözaltına alındığını da açıklandı.

UPDATE: As of now, we can confirm nine people have died after a man drove through a crowd at last night’s Lapu Lapu Festival. Our thoughts are with all those affected by this tragic incident. — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Video: X (@Awesome_Jew_)