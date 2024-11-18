Koli basili bakterisi bu kez de havuçlarda ortaya çıktı: ABD'de 1 kişi hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili bakterisine rastlandığı belirtildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsinin market reyonlarından toplatıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

Yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açıyor

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili bakterisi nedeniyle 104 kişi hastalanmıştı.