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Kremlin: İsrail’in saldırıları Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de "sahadaki gerçekler" üzerinden ilerlenmesi gerektiğini belirterek, "İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları halihazırda istikrarsızlaşan Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Kremlin: İsrail’in saldırıları Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmayacak
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Peskov, Suriye'deki gelişmelere ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Suriye'ye zamanında destek verdiğini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Peskov, "Ancak maalesef olayların seyri şu anda sahip olduğumuz duruma yol açtı. Artık sahadaki gerçekler üzerinden ilerlemek gerekli." diye konuştu.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarını eleştiren Peskov, "Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları halihazırda istikrarsızlaşan Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak. Durumu meşru bir yöne getirme umutlarını elde etmek için (Suriye'nin) mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz"

Peskov, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Elbette Suriye'de şu anda durumu kontrol edenlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Üslerimiz ve diplomatik misyonlarımız orada bulunduğu için bu gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın güvenlik çıkarlarını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceklerini kaydeden Peskov, "(Ukrayna'daki) Özel askeri operasyon ülkemiz için mutlak önceliktir ve operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacaktır." dedi.

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