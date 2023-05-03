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Kremlin'e İHA'larla saldırı: Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz

Rusya, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu, saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğu açıklandı.

İHA'lar etkisiz hale getirilirken, Kremlin, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı.

 

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