Kremlin'e İHA'larla saldırı: Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz
Rusya, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu, saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirdiklerini duyurdu.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğu açıklandı.
İHA'lar etkisiz hale getirilirken, Kremlin, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı.