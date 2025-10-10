Küresel Sumud Filosu aktivisti Hussain: İsrailliler, İngiliz diplomatlara saygısızlık yaptı

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İngiliz Müslüman aktivist Sijaad Hussain, "Siyonistlerin (İsrail cezaevi personeli) İngiliz Konsolosuna muamelesi küçük düşürücüydü. Biz, alıkonduğumuz için bize kötü davranıldığını düşünüyorduk. Konsolosluk çalışanlarına da kötü davrandılar." dedi.

İsrail'in, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkoyduğu Hussain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in filoya müdahalesinde yaşananları ve sonrasındaki cezaevi sürecini anlattı.

Filoyu durdurmak isteyen İsrail askerlerinin gemilere tazyikli su sıktığını belirten Hussain, suyun tazyiki nedeniyle nefes almanın bile güç olduğunu dile getirdi.

Hussain, gemilere çıkan silahlı İsrail askerlerine karşı bir noktada toplanıp ellerini kaldırarak beklemeye başladıklarını ifade ederek, müdahale sonrası kendilerine yapılan kötü muameleye değindi.

"72 yaşındaki kaptanı yere fırlattılar"

Bulunduğu "All In" gemisinin 72 yaşındaki kaptanı, emekli İngiliz savaş pilotu Malcolm Ducker'ın yere fırlatıldığını kaydeden Hussain, şunları söyledi:

"Uzun süre sonra gemiden indiğimiz için ayaklarımız titriyordu. Ellerimizde çantalarımız vardı. Yürümek zaman alıyordu. Bizi zorla beton zemine oturttular. Bir zaman sonra ayağa kalkanlar oldu. Kaptanımız 70 yaşından büyüktü, onu yere fırlattılar. Çok fazla kötü muamele vardı. Çantamı taşıyarak gemiden inerken ayaklarım titriyordu. Beni de ittirdiler. Daha hızlı yürüyemiyordum. O noktada silahlı bir asker yanıma geldi ve ittirerek yürütmeye çalıştı."

"Sürekli tahrik edip korku salmaya çalışıyorlardı"

Sırayı biraz bozanların sert bir şekilde itilerek hizaya sokulduğunu aktaran Hussain, "Sürekli tahrik edip korku salmaya çalışıyorlardı. Duvarın önündeyseniz duvara ittiriyorlar, duvara yaslanıyorsanız duvardan çekiyorlardı." dedi.

Hussain, İsrail askerlerinin elinde hücrelerde kalanların isimleri olmasına rağmen geceleri sürekli birisini arama bahanesiyle filo üyelerini uyandırdığını vurgulayarak, temiz su bulamadıklarını, diğer filo üyeleri gibi ilaçlarının da verilmediğini kaydetti.

Zeminde uyumak zorunda bırakıldıklarını belirten Hussain, "Filistinlilere bizden 1000 kat daha kötü davranıyor olmalılar. Biz sadece 1-2 gün bunu yaşadık, Filistinliler on yıllardır yaşıyor. Bize, yetişkin insanlara ne yapıyorlarsa aynısını Filistinli çocuklara yapıyorlar. Hiçbir ahlaki değerleri ve prensipleri yok." ifadelerini kullandı.

"Noel Baba geldi"

Uzun sakalı nedeniyle dini yaşam tarzının eğlence konusu yapıldığını söyleyen Hussain, "Sürekli olarak, 'Noel Baba geldi', 'Noel Baba burada' diyorlardı. Bu tür lafları İngiltere'deki 7-8 yaşındaki küçük çocuklardan duymayı beklerdim. Onlarla güler ve şakalaşırdım. Ama bunlar yetişkin insanlar. Saldırgan ve aşağılayıcı sözler kullanılıyordu." diye konuştu.

Hussain, üzerlerinde bir tişört bulunduğunu, akşamları soğuk olan bölgede taşındıkları cezaevi otobüslerinde klimaların açıldığını vurguladı.

İngiliz Konsolosu ve konsolosluk çalışanlarının da İsrail askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldığını kaydeden Hussain, şunları söyledi:

"Siyonistlerin İngiliz Konsolosuna muamelesi küçük düşürücüydü. Biz, alıkonduğumuz için bize kötü davranıldığını düşünüyorduk. Konsolosluk çalışanlarına da kötü davrandılar. Benim görüşmemde Konsolosla yalnız kalmalıydım ama İngiliz Konsolosa gelip, düzgün bir üslupla, 'Özür dilerim, süreniz doldu' diyecekleri yerde 'Hey, süren bitti' dediler. Bu, 2-3 kere yaşandı."

Konsolosluk çalışanlarının İngiltere'yi temsil ettiğini, bu nedenle onlara karşı yapılan bu hakaretlerin İngiltere'ye hakaret olduğunu savunan Hussain, "Bunun sebebi siyonistlere boyun eğen Başbakanımız, eski hükümetlerimiz ve milletvekillerimizdir. Siyonistler onları 'ayaklarını üstüne silecekleri' uşakları olarak görüyor." yorumunu yaptı.