  3. EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek
EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, gaz piyasasına yönelik düzenlemelerini hızlandırdı. EPDK’nın, görüşe açtığı ikincil mevzuatla, Türkiye’de üretilen doğal gazın sıvılaştırılarak ihraç edilmesini kolaylaştırmayı, Türkiye’nin doğalgaz piyasasının derinleşmesini hedeflediği belirtildi.

EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek
Mehmet KAYA

ANKARA (EKONOMİ) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun resmi sitesinde 2023 ve 2024 yıllarında 4646 sayılı yasada yapılan değişikliklere yönelik Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve bununla bağlantılı 4 adet mevzuatta yapılacak değişiklikler görüşe açıldı. Buna göre, doğalgaz sıvılaştırma faaliyeti yürütecek tüzel kişilerin lisans başvuru, hak ve yükümlülükleri düzenlendi.

Ayrıca, doğal gaz ihracat lisansı işlemlerinin kolaylaştırılması ve süreçlerin hızlandırılması amacıyla, birden fazla ülke için tek İhracat Lisansı verilebilecek. İkincil düzenlemelerde, doğal gaz ithalat lisansı başvurularında aranacak şartlar ile ithalat sözleşmelerinin şartları da sıralandı. Ayrıca, Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesislerinin bulundukları yerden ayrılarak başka yerlerde hizmet vermesine imkan sağlandı. Doğalgaz piyasasının hacminin artırılması için ithalat lisansı tüzel kişilikler organize piyasada doğalgaz alım-satımı yapabilecek veya gönüllü teşvik mekanizmalarıyla işlem yapabilecekler.

Düzenlemelerle, doğal gaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla, depolama tesislerinin üçünü tarafların erişimine açılma kuralına Bakanlık görüşü alınarak Kurul tarafından istisna tanınabilecek.

Doğalgaz toptan satış lisansı olan tüzel kişiler, Türk karasularındaki yerli ve yabancı deniz taşıtlarına LNG satabilecek. Kurul ayrıca, doğalgaz iletim sisteminin verimli kullanımını sağlamak için, bu sistemi kullanan lisans sahiplerinin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek.

