Taksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladı

Kafe ve restoran sektöründe, müşterilerin masada kalma süresine göre ücretlendirilmesi anlamına gelen tartışmalı yeni bir uygulama başladı.

Özellikle İstanbul’daki bazı işletmeler, ilk siparişini veren ancak sonrasında yeni sipariş vermeyen müşterilerin hesaplarına, her yarım saatte bir 50 TL "masa kullanım ücreti" eklemeye başladı. Bu durum, sadece oturmanın bile ücretli hale gelmesi nedeniyle tepki topladı.

Uygulama hukuka aykırı

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, Odatv’ye yaptığı açıklamada, bu uygulamanın tüketici hukukuna tamamen aykırı olduğunu belirtti. Koçal, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre, bir hizmet sunulmadığı sürece bedel talep edilemeyeceğini vurguladı:

“Bu tür uygulamalar, haksız ticari uygulama kapsamındadır. Bir işletme, herhangi bir hizmet sunulmadığı halde 'masa ücreti' istiyorsa, bu bedel hukuken geçerli değildir. Ayrıca ücretlendirmelerin tüketiciye önceden açık ve anlaşılır şekilde bildirilmemesi de mevzuata aykırıdır.”

Koçal, kafelerin tüketicinin nefes aldığı kamusal alanlar olduğunu ve oturulan her masanın ticari meta sayılamayacağını ifade etti.

Bedeli ödemeyin

Cumhuriyet'in haberine göre TÜKODER, bu durumla karşılaşan vatandaşlara somut adımlar atmaları çağrısında bulundu. Koçal, tüketicilerin bu bedeli ödemeyi reddetmelerini ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını önerdi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve yerel idarelerin bu tür "masa ücreti" uygulamalarını acilen denetlemesini talep etti.