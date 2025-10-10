  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EKK yılın 7. toplantısını yaptı: Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Takip Et

EKK yılın 7. toplantısını yaptı: Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ihracata verilen finansal desteğin geliştirilmesi ve başta gençler olmak üzere potansiyel işgücünün istihdam piyasasına katılımının artırılması konularının ele alındığı 2025 içindeki yedinci toplantısını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EKK yılın 7. toplantısını yaptı: Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, ihracat ve yeni nesil çalışma modellerinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, işgücü piyasalarındaki gelişmeler olumlu olarak değerlendirilerek, işsizlik oranının 28 aydır tek hanede olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, “olumlu görünümün işgücü piyasasının geneline yayılması” için çalışmalar yapıldığı vurgulanarak, genç nüfusun yetkinliklerinin artırılması, mesleki eğitim, eğitim-işgücü uyumunun artırılması konularının öne çıktığı belirtildi.
EKK toplantısında, potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımı için teşvik, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik tedbirler görüşüldüğü belirtilen açıklamada, buna ek olarak, uzaktan çalışma, çağrılı çalışma gibi “yeni nesil çalışma biçimlerinde düzenleme yapılması” konusunun gündemde olduğu hatırlatılarak, “Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alınmıştır.” denildi.

İhracata ilave destek sayısal ve dijital dönüşüm temelli olacak

EKK açıklamasında, ihracatın önemine işaret edilerek, Eximbank ve reeskont kredileri üzerinden yoğun finansal destek verildiği, Türkiye’nin ihracatının küresel ihracat içindeki payının yüzde 1,07 seviyesine geldiği vurgulandı.

Eximbank’ın finansal desteğinin artırılması konusunun görüşüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, “Önümüzdeki dönemde, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkânlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla ülkemizin küresel ticaretteki gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz” denildi. Ayrıca, Dünya ticaretindeki politika belirsizliklerinin ve artan korumacı eğilimlerin küresel ekonomiye olumsuz etkisinin devam ettiği vurgulandı.

Program devam ediyor: Para, maliye ve gelirler politikası eşgüdümlü devam edecek

Yazılı açıklamada, uygulanan enflasyonu düşürme programının devam ettiği belirtilirken, “Bu doğrultuda; para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz” denildi, yapısal reformların hayata geçirileceği kaydedildi.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobiline zam kararıTesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobiline zam kararıOtomotiv
Rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ve eşi gözaltına alındıRüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ve eşi gözaltına alındıGündem
Kuyumcuya, doktora, emlakçıya yıllık harç geliyor!Kuyumcuya, doktora, emlakçıya yıllık harç geliyor!Ekonomi

 

Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a rekor ceza
Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek
EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecek
Taksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladı
Taksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladı
Toplam ciro endeksinde yıllık artış yüzde 36,7’ye ulaştı
Toplam ciro endeksinde yıllık artış yüzde 36,7’ye ulaştı
Samsun'da ekmeğe zam geldi
Samsun'da ekmeğe zam geldi