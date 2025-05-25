  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Libya'da petrol sızıntısı! NOC'tan açıklama: Boru hattı kapatıldı
Takip Et

Libya'da petrol sızıntısı! NOC'tan açıklama: Boru hattı kapatıldı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Zaviye kentinde ham petrol boru hattında sızıntı meydana geldiğini ve ekiplerin sızıntıyı durdurmak için çalıştığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Libya'da petrol sızıntısı! NOC'tan açıklama: Boru hattı kapatıldı
Takip Et

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), yaptığı açıklamada, petrol sızıntısı nedeniyle Libya'nın Zaviye kentinin güneyindeki bir boru hattının kapatıldığını bildirdi.

Bölge en büyük işleyen rafinerisine ev sahipliği yapıyor

Başkent Trablus'un 40 km (25 mil) batısındaki Zawiya, günlük 120.000 varil kapasiteli Libya'nın en büyük işleyen rafinerisine ev sahipliği yapıyor. Rafineri, ülkenin günlük 300.000 varil kapasiteli Sharara petrol sahasına bağlı.

Akış durduruldu

NOC, çölde sızan petrol akışını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Şirket, yaptığı açıklamada, Hamada petrol sahalarından etkilenen boru hattı aracılığıyla gelen akışın derhal durdurulduğunu söyledi.

Sızıntının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı

Şirket, "Bakım çalışmalarına paralel olarak uzmanlardan oluşan bir ekip, sızıntının nedenlerini belirlemek için bir soruşturma yürütüyor. Ayrıca, sızan petrolü geri kazanmak ve ortaya çıkan çevre kirliliğini gidermek için düzenlemeler ve koordinasyon da devam ediyor" diye ekledi. (AA-Reuters)

Dünya
İsrail ordusu işgali genişletiyor! Tüm birlikler Gazze Şeridi'ne girdi
İsrail ordusu işgali genişletiyor! Tüm birlikler Gazze Şeridi'ne girdi
ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan kapsamlı reform hamlesi! Yeni paket duyuruldu
Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan kapsamlı reform hamlesi! Yeni paket duyuruldu
Trump’tan ‘Derin devlet’ temizliği: Operasyon ABD’de şok etkisi yarattı
Trump’tan ‘Derin devlet’ temizliği: Operasyon ABD’de şok etkisi yarattı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımlar memnuniyet verici
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımlar memnuniyet verici
Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kabavat: Suriyeli ailelerin dönüşü üzerinde çalışıyoruz
Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kabavat: Suriyeli ailelerin dönüşü üzerinde çalışıyoruz
Yeni keşifle tüm konutlara 3,5 yıl yetecek doğal gaz sağlanacak

Petrol Haberleri

Yeni keşifle tüm konutlara 3,5 yıl yetecek doğal gaz sağlanacak
Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş

Libya Haberleri

Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş
Bu konularda ilginizi çekebilir
petrol Libya