Libya'da petrol sızıntısı! NOC'tan açıklama: Boru hattı kapatıldı

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), yaptığı açıklamada, petrol sızıntısı nedeniyle Libya'nın Zaviye kentinin güneyindeki bir boru hattının kapatıldığını bildirdi.

Bölge en büyük işleyen rafinerisine ev sahipliği yapıyor

Başkent Trablus'un 40 km (25 mil) batısındaki Zawiya, günlük 120.000 varil kapasiteli Libya'nın en büyük işleyen rafinerisine ev sahipliği yapıyor. Rafineri, ülkenin günlük 300.000 varil kapasiteli Sharara petrol sahasına bağlı.

Akış durduruldu

NOC, çölde sızan petrol akışını gösteren bir fotoğraf yayınladı. Şirket, yaptığı açıklamada, Hamada petrol sahalarından etkilenen boru hattı aracılığıyla gelen akışın derhal durdurulduğunu söyledi.

Sızıntının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı

Şirket, "Bakım çalışmalarına paralel olarak uzmanlardan oluşan bir ekip, sızıntının nedenlerini belirlemek için bir soruşturma yürütüyor. Ayrıca, sızan petrolü geri kazanmak ve ortaya çıkan çevre kirliliğini gidermek için düzenlemeler ve koordinasyon da devam ediyor" diye ekledi. (AA-Reuters)