Louvre Müzesi soyuldu: Napolyon’a ait değerli mücevherler çalındı

Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri olan Paris’teki Louvre Müzesi’nde hırsızlık yaşandı. Müzeye giren kişiler, değerli mücevherleri çalarak kaçtı. Olayın ardından müzenin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

En değerli tarihi koleksiyonlar sergileniyordu

Soygun, müzenin en değerli tarihi koleksiyonlarının sergilendiği Apollon galerisinde gerçekleşti. Özellikle İmparator Napolyon Bonaparte ve eşi İmparatoriçe Josephine'e ait kolye, broş ve taç gibi mücevherleri hedef aldı ve çaldı. Soygunun ardından konuşan Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, çalınan mücevherlerin değerinin "paha biçilemez" olduğunu söyledi.

Hırsızların akıl almaz yöntemi

Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, sayıları henüz bilinmeyen hırsızlar, müzeye girmek için alışılmışın dışında bir yöntem kullandı. Hırsızların, küçük testereyle donanmış bir scooter ile müzeye geldikleri ve hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıkları bildirildi. Olaya yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, çalınan mücevherlerin değerinin hala belirlenmekte olduğunu belirtti.

Fransa Kültür Bakanı Dati, soygunun sabah saatlerinde müze açıldığında gerçekleştiğini ve olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Louvre Müzesi hakkında

Hırsızlık olayı Louvre Müzesi’nde yaşandı. Seine Nehri kıyısındaki bu tarihi yapı, 12. yüzyılda kale olarak inşa edilip saraya dönüştürüldü ve 1793’te müze olarak açıldı. İçinde 500 binden fazla eser bulunan müzenin en ünlü eseri Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve müze geçici olarak kapatıldı.