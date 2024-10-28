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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tel Avive uçuş iptallerini uzattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 25 Kasım'a kadar uzattığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tel Avive uçuş iptallerini uzattı
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Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldı.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 25 Kasım 2024'e kadar askıya alındığı ifade edildi.

Tel Aviv'e 10 Kasım'a uçuşlarını askıya alan Lufthansa şirketi, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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