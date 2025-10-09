Lüks ev ve arabadan daha pahalı! Bir ‘harf’ servet değerinde bedelle müzayedeye çıkıyor

Özel araç plakaları dünyada koleksiyoncular için hâlâ çekici bir statü simgesi. Fark yaratmak isteyen sürücüler için, dudak uçuklatacak derecede pahalı bir plakaya para harcamak akıl dışı görünse de bu bir serveti sergilemek için lüks bir alışveriş haline geldi.

Başarı ve statünün simgesi

Bazıları için bu, kendi veya aile üyelerinin isimlerinin baş harflerini sergilemek ve işlerini tanıtmak için bir fırsat olarak görülüyor. Tıpkı nadir sanat eserlerinin, kaliteli şarapların ve özel saatlerin başarılarının ve statülerinin bir yansıması olması gibi. Elbette, nadir plakaları tamamen para israfı olarak gören bir otomotiv topluluğu da var.

Ancak müzayedede sunulacak bir plaka var ki, bundan önce hem İngiltere'de hem de dünyada müzayedeye çıkan tüm plakaları gölgede bırakabilir.

Bir harf, bir servet

RM Sotheby's 1 Kasım'da Londra'da düzenleyeceği müzayedede şimdiye kadarki en pahalı plakası olma özelliği taşıyan “1F”yi 1,2 milyon sterline açık artırmaya çıkarıyor.

Gelecek ay yapılacak satış için çekiç indiğinde 800 bin ila 1,2 milyon sterlin arasında bir rehber fiyatı olması beklenen bu araç plakası, bugüne kadar bir İngiliz plakası için ödenen rekor fiyatın iki katına çıkabilir.

Lüks ev fiyatına araç plakası

Tahmin o kadar yüksek ki, Londra'nın gözde semtlerinden Camden ve prestijli Fulham'daki ortalama ev fiyatına denk geliyor. Plaka eğer müzayede evinin rehber rakamının üst sınırına yakın bir fiyata satılırsa, mevcut İngiltere rekor sahibinin, yani yaklaşık 520.000 sterlinlik fiyatının iki katı olacak.

Ferrari’den daha pahalı

'1F' ilk olarak 1957 yılında Essex bölgesinde bir araca tescil edildi. Sotheby's, bu yöntemin daha önce bir dizi az bulunan motora uygulandığını, son olarak da 300.000 sterlin değerindeki bir Ferrari 812 GTS'ye uygulandığını söylüyor. Müzayede uzmanları, bunun 'koleksiyoncuların arabalarına anında kimlik kazandırmaları için olağanüstü bir fırsat' olduğunu söyledi.

Ayrıcalıklı plakalara hayranlık azalmıyor

RM Sotheby's İngiltere Satış Direktörü Sholto Gilbertson, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Piyasanın özel, ayrıcalıklı plakalara olan hayranlığı azalmadan devam ediyor" dedi. '1F' tescil numaralı plaka daha önce özel olarak yüklü bir bedel karşılığında el değiştirmişti

Özel plakalar 2 milyar sterlinlik bir iş

Özel plakaların son dönemdeki popülerliğinin artmasıyla birlikte, pazarın şu anki değerinin yaklaşık 2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor ve en çok tercih edilen plakalar kazançlı yatırım fırsatlarına dönüştürülmüş durumda.

Uzmanlar, en değerli kombinasyonları elde etmek için kişiselleştirilmiş plaka pazarına yüz binlerce sterlin yatırıyorlar. Bunlar çoğunlukla iki baş harf ve bir rakamdan oluşan ve uzmanların şu anda 'patlama' yaşadığını söylediği kombinasyonlar.

Saat ve klasik araba gibi yüksek getiri sağlıyor

Aslında, bir plaka uzmanının Daily Mail'e yaptığı açıklamada, bu araçların saat, mücevher ve klasik araba gibi geleneksel yatırımlardan daha yüksek getiri sağladığını söyledi. Ama tek rakam ve tek harften oluşanlar -mesela 1F- en kazançlı olanlar.

Dünyanın en pahalı plakası Dubai'de satıldı

Ancak '1F' 1,2 milyon sterlin kazandırsa bile, dünya çapında satılan en pahalı plakayla karşılaştırıldığında sönük kalıyor.

Rekor miktar, 2023 yılında Dubai'de sadece '7' olarak gösterilen P-7 plakasının 55 milyon Dirhem (yaklaşık 503 milyon 250 bin Türk lirası) gibi dudak uçuklatan bir fiyata satılmasıyla ödendi. Bu rakam, o dönem yaklaşık 12 milyon sterline denk geliyordu.

Bu rakam, 2008 yılında Dubai'de 7,2 milyon sterline yerel iş adamı Saeed Abdul Ghaffar Khouri'ye satılan ve Rolls-Royce Cullinan ile Mercedes G-Wagen'lerinde sergilenen '1' plakalı önceki rekor sahibinden yaklaşık 5 milyon sterlin daha fazla.

Emirates Müzayede Evi, '7' plakasını Nisan 2023'te 'En Soylu Sayılar' yardım etkinliği sırasında sattı ve kazanan teklif sahibinin kimliği gizli kaldı.