  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti
Takip Et

Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti

Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin oğlu Frederik, nadir görülen bir hastalık nedeniyle 22 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti
Takip Et

Lüksemburg Prensi Frederik 22 yaşında yaşama veda etti. Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, POLG olarak bilinen nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Prensin ailesi, Frederik'in 2022'de kurduğu POLG Vakfı'nın sitesinde, oğullarının 1 Mart'ta Paris'te vefat ettiğini duyurdu. Babası Lüksemburg Prensi Robert, "Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz" diye yazdı.

Vakıf, POLG hastalığını "vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir bozukluk" olarak tanımlıyor. Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı belirtiliyor.

"Baba benimle gurur duyuyor musun?"

22 yaşındaki Prens Frederik'in, bu hastalığın tedavisini bulmaya yardımcı olmak için birçok klinik çalışmaya katıldığı belirtildi.

Lüksemburg Prensi Robert oğlunun vefatıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Frederik'in bana sorduğu son soru şuydu: 'Baba, benimle gurur duyuyor musun?' Birkaç gündür zar zor konuşabiliyordu, bu yüzden bu sözlerin netliği, anın ağırlığı kadar şaşırtıcıydı. Cevap çok kolaydı ve bunu çok fazla duymuştu... "

Rakam bugün netleşecek: Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak?Rakam bugün netleşecek: Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak?Ekonomi
Ece Gürel'in arkadaşının ifadesine ulaşıldı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'Ece Gürel'in arkadaşının ifadesine ulaşıldı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'Gündem
Kulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çektiKulis | AK Parti'de kabine değişikliği! '3 bakan' iddiası dikkat çektiGündem
Kentsel dönüşümde tartışılan düzenleme! Eviniz haberiniz olmadan satılabilirKentsel dönüşümde tartışılan düzenleme! Eviniz haberiniz olmadan satılabilirEkonomi

 

Dünya
Kabe'de tarihi rekor! Günlük 500 bin kişi ibadet etti
Kabe'de tarihi rekor! Günlük 500 bin kişi ibadet etti
Ekvador, sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri almayacak
Ekvador, sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri almayacak
Bir dönem Türkiye'de erişim engeli getirilmişti: Popüler uygulama halka arz için yatırımcılarla görüşüyor
Bir dönem Türkiye'de erişim engeli getirilmişti: Popüler uygulama halka arz hazırlığında
İsrail, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldı
İsrail, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldı
ABD Başkanı Trump, Grönland halkına seslendi
ABD Başkanı Trump, Grönland halkına seslendi
ByBit vurgunu: Hackerlar 300 milyon doları nakite çevirdi
ByBit vurgunu: Hackerlar 300 milyon doları nakite çevirdi