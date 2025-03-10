Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti

Lüksemburg Prensi Frederik 22 yaşında yaşama veda etti. Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, POLG olarak bilinen nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Prensin ailesi, Frederik'in 2022'de kurduğu POLG Vakfı'nın sitesinde, oğullarının 1 Mart'ta Paris'te vefat ettiğini duyurdu. Babası Lüksemburg Prensi Robert, "Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz" diye yazdı.

Vakıf, POLG hastalığını "vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir bozukluk" olarak tanımlıyor. Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı belirtiliyor.

"Baba benimle gurur duyuyor musun?"

22 yaşındaki Prens Frederik'in, bu hastalığın tedavisini bulmaya yardımcı olmak için birçok klinik çalışmaya katıldığı belirtildi.

Lüksemburg Prensi Robert oğlunun vefatıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Frederik'in bana sorduğu son soru şuydu: 'Baba, benimle gurur duyuyor musun?' Birkaç gündür zar zor konuşabiliyordu, bu yüzden bu sözlerin netliği, anın ağırlığı kadar şaşırtıcıydı. Cevap çok kolaydı ve bunu çok fazla duymuştu... "