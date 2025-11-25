Macron: ABD'nin Ukrayna "barış planı" Avrupalılar lehine müzakere edilmeli ve geliştirilmeli

Macron, RTL radyosuna verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Fransa’nın savunma politikalarına, Rusya’nın Avrupa’da dondurulmuş varlıklarından Fransız parlamentosundaki bütçe görüşmelerine kadar farklı konularda değerlendirmede bulundu.

Rusya’nın Avrupa’da "stratejik çatışma yürüttüğünü, siber saldırılar, bilgi savaşları ve provokasyonlar yaptığını" ileri süren Macron, "Bütün bunlar evet (aramızda) bir çatışma olduğu anlamına geliyor." dedi.

Rus kaynakların, ülkesinde Yahudi karşıtı ya da Müslüman karşıtı provokasyonlar yürütmek suretiyle "istikrarsızlaştırma" faaliyetlerinde bulunduğunu değerlendiren Macron, Avrupalıların "Ukrayna’da bir zayıflık belirtisi göstermesi halinde" Rusya’nın bu faaliyetlerini ve çatışmasını ilerleteceğini söyledi.

"Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmeyen barış istiyoruz"

Macron, ABD’nin Ukrayna için önerdiği 28 maddelik "barış planına" ilişkin "Bu planda tartışılması, müzakere edilmesi ve geliştirilmesi gereken hususlar var." dedi.

Ukrayna için "barış istediklerini" bir kez daha yineleyen Macron, bu barışı "Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmeyen barış" olarak niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya ve ABD arasında yapılan müzakerelerde masaya yatırılanların "Ruslar için neyin kabul edilebilir olduğuna dair fikir verdiğini" ancak bu noktaların, Avrupalılar tarafından da kabul edilmesi gerekmediğini vurguladı.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planında, ABD öncülüğünde yürütülecek Ukrayna’nın yeniden inşası projelerinde kullanılmasını önerdiği dondurulmuş Rus varlıklarının akıbetine karar verecek olanın "Avrupalılar" olduğunun altını çizdi.

Ulusal askerlik hizmetlerinde reform

Ulusal askerlik hizmetlerinde yeni düzenlemeye gideceklerini doğrulayan Macron, yeniliklerin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Macron, "Şu anda gençlerimizi Ukrayna’ya göndereceğimiz yönündeki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Konu kesinlikle bu değil." diye konuştu.

Fransa’nın hiçbir zaman "Ukrayna’da ön saflarda olmayı planlamadığını" yineleyen Macron, Ukrayna’da barışın tesis edildiği gün, Avrupalıların bu ülkeye güvence güçleri konuşlandırabileceğini dile getirdi.

"Bütçe konusunda umutluyum"

Macron, ülkede hükümet krizlerine yol açan bütçe müzakerelerine ilişkin parlamentoda uzlaşıya varılacağına dair "umutlu" olduğunu söyledi.

Hükümetin bütçe tasarısının ilk kısmının Ulusal Meclis’te reddedilmesine rağmen gelecek günlerde parlamentodaki "sorumlu güçlerin" uzlaşmacı yol izlemesini istediğini belirten Macron, "milletvekillerinin sevdikleri ve hizmet etmek istedikleri ülke için bu uzlaşıya varmaları gerektiği" yorumunu yaptı.