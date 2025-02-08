  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Macron: Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istiyorum
Takip Et

Macron: Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Macron: Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istiyorum
Takip Et

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Macron, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki şiddetli depremlerde mağdur olan ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Suriye'de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa'nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istiyorum"

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti.

İki lider, yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür ettiGazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür ettiDünya
İsrail, Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldıİsrail, Cenin'de 3 Filistinli genci gözaltına aldıDünya

 

Dünya
Stockholm'de Filistin destekçilerinden, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına protesto!
Stockholm'de Filistin destekçilerinden, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına protesto!
Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür etti
Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür etti
Türkiye’ye olası Meteor füzesi satışı Atina’yı harekete geçirdi: Miçotakis, Macron'u arayıp sordu
Türkiye’ye olası Meteor füzesi satışı Atina’yı harekete geçirdi
Federal Yargıç, Trump’ın USAID çalışanlarını ücretli izne çıkarmasını engelledi 
Federal Yargıç, Trump’ın USAID çalışanlarını ücretli izne çıkarmasını engelledi 
Kaliforniya’dan Trump’a karşı 50 milyon dolar bütçe!
Kaliforniya’dan Trump’a karşı 50 milyon dolar bütçe!
ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik yardımları sonlandırma kararı aldı
ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik yardımları sonlandırma kararı aldı