Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını masaya yatırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile stratejik temaslarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa’ya 10’uncu ziyaretini gerçekleştirdi. Elysee Sarayı, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada görüşmeye dair detayları paylaştı.

Elysee’den barış vurgusu

Macron’un Zelenskiy’i Elysee Sarayı’nda karşıladığı fotoğraflara yer verilen açıklamada, “barış çalışmalarının sürdüğü” mesajı öne çıktı. Açıklamada, iki liderin “Cenevre görüşmeleri, Amerikan planı ve Avrupalı ortaklarla yakın istişarelerin devamı niteliğinde adil ve kalıcı bir barışa ilişkin koşulları” ele aldığı belirtildi.

Çin ziyareti öncesi ateşkes gündemi

France Culture radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Macron’un bu hafta içinde Çin’e yapacağı ziyarette öne çıkacak başlıklardan birinin Ukrayna’da ateşkes olacağını söyledi. Barrot, “Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan Çin’in Rusya’ya baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan, Çin’in baskısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes konusunda anlaşmaya varabileceğini değerlendirdi.

ABD-Ukrayna görüşmeleri

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında Florida’da bir araya gelerek Washington’un barış planını görüştü. Taraflar toplantıyı “çok faydalı ve verimli” olarak nitelendirdi.

Cenevre süreci ve Trump’ın planı

Daha önce 23 Kasım’da İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerde, Trump’ın sunduğu 28 maddelik barış planı masaya yatırılmıştı. Macron ise 25 Kasım’da yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmak için öngördüğü planın Avrupalılar lehine müzakere edilmesi ve geliştirilmesi gereken noktalar içerdiğini vurgulamıştı.