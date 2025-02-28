Meksika 29 kartel yöneticisini ABD’ye teslim etti! Treviño ve El Chapo’nun oğlu da var
Meksika hükümeti tarihi bir adım attı. 29 kartel yöneticisini ABD'ye teslim etti. Teslim edilenler arasında acımasız infazlarıyla bilinen Zetas kartelinin lideri Treviño ve ünlü kartel El Chapo’nun oğlu da var.
Meksika hükümeti, ABD’nin uzun süredir peşinde olduğu 29 üst düzey kartel üyesini Amerikan makamlarına teslim etti.
Sinaloa Karteli’nin kurucusu da bulunuyor
The New York Times’ın haberine göre, teslim edilenler arasında, 1985’te DEA ajanı Enrique Camarena’nın öldürülmesinden sorumlu tutulan Sinaloa Karteli’nin kurucularından Rafael Caro Quintero da bulunuyor.
En önemli suçlu transferi gerçekleşti
Bu toplu iade, Meksika’nın modern uyuşturucu savaşları tarihinde ABD’ye yönelik en önemli suçlu transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Trump yönetimi, Meksika’dan kartellerle mücadelede daha sert adımlar atmasını talep ediyordu. Bu hamle, Trump için önemli bir diplomatik zafer olarak değerlendiriliyor.
Pam Bondi: Çeteleri yok etmeye kararlıyız
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, “Kartelleri ve ulusötesi çeteleri yok etmeye kararlıyız. Bu suçlular, yasaların en sert şekliyle yargılanacak” açıklamasında bulundu. Bu adım, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un Trump yönetimiyle iş birliği yapmaya istekli olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Zetas kartelinin acımasız lideri de teslim edildi
Teslim edilenler arasında, Zetas kartelinin acımasız liderlerinden Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40) da bulunuyor. Treviño, özellikle vahşi infazları ve şiddeti bir mesaj aracı olarak kullanmasıyla tanınıyor.
Adı geçenler arasında El Chapo’nun oğlu da var
El Chapo’nun oğlu Iván Archivaldo Guzmán Salazar’ın sağ kolu olduğu belirtilen José Ángel Canobbio Inzunza da ABD’ye teslim edilen isimler arasında.
En korkulan isimler
Kartellerin en korkulan isimleri arasında yer alan bu kişiler, Teksas, Chicago ve New York’taki federal mahkemelerde yargılanacak. Uzmanlar, bu hamlenin hem ABD-Meksika ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceğini hem de ABD’nin kartel liderlerini doğrudan yargılama fırsatı yakalayacağını belirtiyor. Meksika’nın bu iş birliği, Trump yönetiminin Meksika’ya uyguladığı ekonomik ve diplomatik baskının da bir sonucu olarak değerlendiriliyor.