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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Sınıra duvar inşası fikrine karşıyız

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınıra duvar inşa etme fikrine katılmadıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Sınıra duvar inşası fikrine karşıyız
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Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sheinbaum, sınıra duvar örmek yerine ikili diyaloğa önem verdiklerini vurguladı.

Sheinbaum, muhtemel bir duvar inşasının Meksika tarafından finanse edileceği iddialarına da değinerek, ABD ile bu konuya ilişkin herhangi bir anlaşma yapmadıklarını ifade etti.

"Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz"

ABD ile Meksika arasında fiziksel engeller koymak yerine işbirliği ve ticari entegrasyonu güçlendirmenin önemine dikkati çeken Sheinbaum, şunları söyledi:

"Duvar inşası elbette katılmadığımız bir karar. Bu yeni Nuevo Laredo demir yolu köprüsü, Meksika'nın merkezinden Kanada'ya mal taşıyor ve iyi bir sembol. Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz."

ABD kaynaklarına göre, göçü engellemek için ABD-Meksika sınırı boyunca duvar örme fikri her ne kadar Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı döneminde gündem olsa da bu projenin başlangıcı 1940'lara kadar uzanıyor.

AA ekibi, 1 Şubat'ta Trump'ın, başkanlığı döneminde aldığı kararla 2018'de yapımını başlattığı ancak tamamlayamadığı tartışmalı sınır duvarını görüntülemişti.

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