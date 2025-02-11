Endonezya Donanması'ndan uçak gemisi planı

Defence Turk'tan alınan bilgilere göre, Endonezya Donanması (TNI-AL), savaş dışı askeri operasyonlara destek sağlamak amacıyla bir uçak gemisine duyulan olası ihtiyacı değerlendirmeye başladı. 6 Şubat 2025’te Jakarta’da düzenlenen basın toplantısında, Endonezya Donanması Komutanı Oramiral Muhammad Ali, Endonezya Savunma Bakanlığı’na kazandırılması gereken çeşitli kritik askeri ekipmanlara dikkat çekti.

Asia Pasific Defence Journal tarafından yapılan habere göre bunlar arasında savaş dışı operasyonlar için kullanılacak bir uçak gemisi, İtalya’dan ek fırkateynler ve Türkiye’den hücumbot bulunuyor. Ayrıca Komutan, yerli üretim fırkateynlerin, donanmanın genel kabiliyetlerini güçlendirme ve savunma sanayiinde kendi kendine yetebilme açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İtalya’dan eski bir uçak gemisi alınabilir mi?

Endonezya Donanması, daha önce hem askeri hem de sivil operasyonlarda helikopter taşıyabilen uçak gemisi benzeri gemiler edinme olasılığı üzerinde çeşitli çalışmalar yürütmüştü. 2024 yılının sonlarında, Endonezya Donanması’nın İtalya’dan eski bir uçak gemisi olan Giuseppe Garibaldi’yi satın almayı değerlendirdiğine dair doğrulanmamış bilgiler ortaya çıkmıştı. Ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Endonezya’nın devlete ait gemi inşa şirketi PT PAL Indonesia, donanmanın değerlendirmesi ve diğer ülkelere olası ihracat için küçük bir helikopter gemisi ve amfibi hücum gemileri içeren çeşitli tasarım önerilerini daha önce sergilemişti.

Endonezya Donanması, Güneydoğu Asya’nın en güçlü deniz kuvvetleri arasında kabul edilse de, geniş topraklarını ve münhasır ekonomik bölgelerini koruyacak yeterli büyüklük ve kapasiteye sahip olmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda, yaşlanan deniz platformları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya.

Endonezya Donanması filosuna en az 4 adet amfibi hücum gemisi eklemeyi planlıyor

Minimum Essential Force (MEF) planının en güncel versiyonu kapsamında Endonezya Donanması filosuna en az 4 adet amfibi hücum gemisi eklemeyi planlıyor. Endonezya’nın uçak gemisi edinme planlarının nasıl şekilleneceği ve bu süreçte hangi ülkelerle iş birliği yapılacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.