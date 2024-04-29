Merakla bekleniyordu! İspanya Başbakanı kararını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez yaptığı açıklamada, günlerce düşündükten sonra "daha da güçlenerek" başbakanlık görevine devam edeceğini bildirdi.

"Daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğim"

İspanya Başbakanı Sánchez geçtiğimiz günlerde, mahkemenin yolsuzluk iddiaları nedeniyle eşi hakkında ön dava açılmasının ardından düşünmek için beş gün izin aldığını açıklayarak ülkeyi şaşırtmıştı.

Sánchez, televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, "İspanya hükümetinin yönetiminde daha da güçlü bir şekilde yola devam etmeye karar verdim" dedi.