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Meta hisseleri rekor kırdı, Zuckerberg servetine servet kattı

Meta hisselerinin rekor kazançlarını sürdürmesinin ardından Mark Zuckerberg, bu yıl 40 milyar dolar daha zenginleşti. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan şirketin hisseleri, yapay zeka hedeflerine yönelik yatırımcı coşkusu nedeniyle bu yıl yüzde 17'den fazla yükseldi. Meta, son 12 seansta değerine 235 milyar dolar ekleyerek şirketin piyasa değerini yaklaşık 1,8 trilyon dolara ulaştırdı.

Haber Merkezi
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Meta hisseleri rekor kırdı, Zuckerberg servetine servet kattı
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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg'in şu anki net serveti 248 milyar dolar. Bu, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetinin sadece 12 milyar dolar gerisinde kalması anlamına geliyor. Bezos ise bu yıl servetine 21 milyar dolar ekledi.

Dünyanın en zengin insanları kimler?

Her ikisi de 424 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın gerisinde kalırken, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison (194 milyar dolar) ve LVMH CEO'su Bernard Arnault'u (191 milyar dolar) geride bıraktı.

Meta CEO'su Zuckerberg, Ekim 2024'te 206 milyar dolarlık servetiyle ilk kez ikinci sıraya yükselmişti. O zamandan bu yana Tesla hisselerinin hızla yükselmesi, Musk'ın en yakın rakibiyle arasındaki farkı açmasına yardımcı oldu.

Ancak teknoloji servetleri değişken olduğu için Musk'ın her zaman zenginler listesinin tepesinde kalacağının bir garantisi yok.

Borsa öncesi düşüşün ardından Meta hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,6 artışla yaklaşık 715 dolara yükseldi.

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