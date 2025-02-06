Meta hisseleri rekor kırdı, Zuckerberg servetine servet kattı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg'in şu anki net serveti 248 milyar dolar. Bu, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetinin sadece 12 milyar dolar gerisinde kalması anlamına geliyor. Bezos ise bu yıl servetine 21 milyar dolar ekledi.

Dünyanın en zengin insanları kimler?

Her ikisi de 424 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın gerisinde kalırken, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison (194 milyar dolar) ve LVMH CEO'su Bernard Arnault'u (191 milyar dolar) geride bıraktı.

Meta CEO'su Zuckerberg, Ekim 2024'te 206 milyar dolarlık servetiyle ilk kez ikinci sıraya yükselmişti. O zamandan bu yana Tesla hisselerinin hızla yükselmesi, Musk'ın en yakın rakibiyle arasındaki farkı açmasına yardımcı oldu.

Ancak teknoloji servetleri değişken olduğu için Musk'ın her zaman zenginler listesinin tepesinde kalacağının bir garantisi yok.

Borsa öncesi düşüşün ardından Meta hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,6 artışla yaklaşık 715 dolara yükseldi.