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Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları'nın (THY) kredi notunu güncelledi. Fitch ve THY'den yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin kredi notu 'BB'ye yükseltildi.

Haber Merkezi
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Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti
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Türk Hava Yoları (THY), şirketin kredi notuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi. Açıklamada uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in THY'nin kredi notunu yükselttiği ve not görünümünü de 'Durağan' olarak teyit ettiği belirtildi. THY'nin açıklaması şu şekilde:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB+ olarak teyit etmiştir."

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