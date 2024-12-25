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Mısır Başbakanı Medbuli: 38,7 milyar dolar borç ödedik

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 2024 yılı itibarıyla ülkesinin toplam 38,7 milyar dolar borç ödediğini ve bu ödemelerin son iki ayda 7 milyar dolar civarında gerçekleştiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Mısır Başbakanı Medbuli: 38,7 milyar dolar borç ödedik
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Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, başkent Kahire'de düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

"38,7 milyar dolar borç ödemesi yapıldı"

Ülkesinin son 2 ayda 7 milyar dolar civarında borç ödediğini aktaran Medbuli, "Böylece 2024 yılında toplam 38,7 milyar dolar borç ödemesi yapıldı." dedi.

Bunun devlet için ciddi bir zorluk olduğunu ancak Mısır'ın mali yükümlülüklerini yerinde getirdiğini dile getiren Medbuli, Mısır'ın 2025 yılında yapacağı borç ödemesinin bu yıla oranla daha az olacağını belirtti.

IMF ie 1,2 milyar dolar anlaşma

Medbuli, ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,2 milyar dolar finansman için anlaşmaya vardıklarına işaret etti.

Mısır 2022'de, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamış, 2023'te bunu 8 milyar dolara çıkarmıştı.

Temmuz ayında Mısır Merkez Bankasından adını açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, ülkenin dış borcunun mayıs ayının sonu itibariyle 153,86 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı. Mısır'ın dış borcu Aralık 2023'te 168,03 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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