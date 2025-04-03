Netanyahu yakalama kararını hiçe saydı! UCM'nin hakkında yakalama kararına rağmen Macaristan'a gitti

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'yu taşıyan uçağın Macaristan'ın başkenti Budapeşte’ye sabah erken saatlerde indiğini ve başbakanın resmi törenle karşılandığını bildirdi. İsrail basını, UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu'yu taşıyan uçağın hangi rotadan ilerlediğine ilişkin detay paylaşmadı.

Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun UCM'ye taraf bir ülkeye düzenlediği ilk ziyaret

Macaristan ziyareti, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun UCM'ye taraf bir ülkeye düzenlediği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İsrail basını, Macaristan'ın Netanyahu'nun tartışmalı ziyareti sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilmeyi planladığını aktarmıştı.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UCM'yi Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle "devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmekle" suçlamış ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceğini açıkça ifade etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.

Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.​​​​​​​