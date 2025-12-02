  1. Ekonomim
Netanyahu'dan Şam’a barış koşulu: Tampon bölge silahsızlandırılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile olası anlaşma için Şam’dan güneydeki tampon bölgeye uzanan hattın silahsızlandırılmasını şart koştu.

Başbakanlık Basın Ofisi’nin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Kasım’da Suriye’nin güneyindeki Beyt Cin beldesinde yaşanan çatışmada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Netanyahu, Suriyelilerle “iyi niyet ve anlayış temelinde bir anlaşmaya ulaşılabileceğini” dile getirirken, aynı zamanda “ilkelerinden taviz vermeyeceklerini” vurguladı.

Netanyahu’dan silahsızlandırma şartı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile olası bir anlaşma için, İsrail’in kontrolündeki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı’nın zirvesi ve çevresi dahil olmak üzere Şam’dan güneydeki tampon bölgeye kadar uzanan hattın silahsızlandırılmasını şart koştu. Netanyahu ayrıca, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye’de kontrol altına aldığı bölgelerde varlığını sürdüreceğini ifade etti.

Netanyahu’nun bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e “Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog yürütmesi” yönündeki çağrısının hemen sonrasında geldi.

ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması hedeflense de somut bir ilerleme sağlanamadı.

