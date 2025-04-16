Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada ülkenin 6 eyaletinde 14 yeni Lassa ateşi vakası görüldüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana toplam 674 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 127'ye yükseldiği kaydedildi.

Lassa ateşi nedeniyle ölümlerin, yüzde 18,8'lik bir vaka ölüm oranına ulaştığı ve bu oranın 2024'ün aynı döneminde kaydedilen yüzde 18,5'e göre hafif bir artış gösterdiği bildirildi.

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.