Oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti
Dünya çapında izlenme rekorları Batman Forever filminin en sevilen karakterlerinden biri olan Bruce Wayne'i canlandıran Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kızı duyurdu.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde olan Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer, New York Times’a yaptığı açıklamayla duyurdu.
Mercedes Kilmer, babasının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Val Kilmer kimdir?
Val Kilmer, 31 Aralık 1959’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Oyuncu, 17 yaşındayken Grup 10 adlı toplulukta yer aldı. Kariyerinin başlangıcında dikkat çeken Kilmer, sanat eğitimine önem verdi.
Kilmer, Juilliard School Drama Bölümü’ne kabul edilen en genç öğrenci olarak akademik kariyerine başladı. William Woods Üniversitesi, 5 Mayıs 2012 tarihinde Kilmer’a Güzel Sanatlar fahri doktorası verdi.
Val Kilmer’ın filmografisi “The Deep” ile başladı ve ardından “Top Gun” filmi geldi. “Top Gun” filminde Tom Cruise ile birlikte çalışan Kilmer, bu filmle daha geniş kitlelere ulaştı. Film, dünya çapında izleyici kitlesine ulaştı.
“The Man Who Broke 1,000 Chains” ve “Tombstone” filmleri Kilmer’ın kariyerindeki diğer önemli projeler oldu.
2000’li yıllardaki çalışmaları
Kilmer, 2000’li yıllarda “Masked and Anonymous” ve “Kiss Kiss Bang Bang” filmlerinde oynadı. “The Love Guru” ve “The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans” filmleri de oyuncunun bu dönemdeki çalışmaları arasında yer alıyor.
Kilmer, son olarak “Top Gun: Maverick” filminde izleyici karşısına çıktı.
Oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar şöyle:
The Deep
Top Gun
The Man Who Broke 1,000 Chains
Tombstone
The Ghost and the Darkness
Masked and Anonymous
Kiss Kiss Bang Bang
The Love Guru
The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans
Untitled Terrence Malick Project
Top Gun: Maverick