Oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde olan Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer, New York Times’a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Mercedes Kilmer, babasının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Val Kilmer kimdir?

Val Kilmer, 31 Aralık 1959’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Oyuncu, 17 yaşındayken Grup 10 adlı toplulukta yer aldı. Kariyerinin başlangıcında dikkat çeken Kilmer, sanat eğitimine önem verdi.

Kilmer, Juilliard School Drama Bölümü’ne kabul edilen en genç öğrenci olarak akademik kariyerine başladı. William Woods Üniversitesi, 5 Mayıs 2012 tarihinde Kilmer’a Güzel Sanatlar fahri doktorası verdi.

Val Kilmer’ın filmografisi “The Deep” ile başladı ve ardından “Top Gun” filmi geldi. “Top Gun” filminde Tom Cruise ile birlikte çalışan Kilmer, bu filmle daha geniş kitlelere ulaştı. Film, dünya çapında izleyici kitlesine ulaştı.

“The Man Who Broke 1,000 Chains” ve “Tombstone” filmleri Kilmer’ın kariyerindeki diğer önemli projeler oldu.

2000’li yıllardaki çalışmaları

Kilmer, 2000’li yıllarda “Masked and Anonymous” ve “Kiss Kiss Bang Bang” filmlerinde oynadı. “The Love Guru” ve “The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans” filmleri de oyuncunun bu dönemdeki çalışmaları arasında yer alıyor.

Kilmer, son olarak “Top Gun: Maverick” filminde izleyici karşısına çıktı.

Oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar şöyle:

The Deep

Top Gun

The Man Who Broke 1,000 Chains

Tombstone

The Ghost and the Darkness

Masked and Anonymous

Kiss Kiss Bang Bang

The Love Guru

The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans

Untitled Terrence Malick Project

Top Gun: Maverick