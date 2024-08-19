  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pakistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor
Takip Et

Pakistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

Pakistan'da geçen aydan beri etkili olan muson yağmurları ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pakistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor
Takip Et

Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkililerinden Zaheer Ahmed Babar, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren muson yağmurlarının hafta boyunca devam etmesini beklediklerini belirtti.

Eyaletteki şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 24 kişinin öldüğünü aktaran Pencap Bölgesi Afet Yönetimi kurumu yetkililerinden İrfan Ali, temmuzdan bu yana aşırı yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a yükseldiğini kaydetti.

2 bin 200'ü aşkın konut zarar gördü

Ulusal Afet Yönetimi kurumundan yetkililer, yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kayması meydana geldiğini, 2 bin 200'ü aşkın konutun da zarar gördüğünü bildirdi. Yetkililer ayrıca, en çok can kaybının, Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde yaşandığını açıkladı.

 Heyelan ve ani su baskınları nedeniyle bazı yol ve köprülerin zarar gördüğünü, bunun da trafiği aksattığını aktaran yetkililer, durumun normale dönmesi için çabalarının devam ettiğini belirtti. Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada da turistlere, yağışlardan etkilenen bölgeleri ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

Yediyol Holding, CEO Water Mandate imzacısı olduYediyol Holding, CEO Water Mandate imzacısı olduŞirket Haberleri

 

Rusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetiklediRusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetiklediDünya

 

Dünya
Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi
Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü
Yunanistan sarı alarm verdi: Orman yangınları riski artıyor
Yunanistan sarı alarm verdi: Orman yangınları riski artıyor
Rusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetikledi
Rusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetikledi
Pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı
Pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı
Rusya, Amal-George Clooney vakfını 'istenmeyen kuruluş' ilan etti, faaliyetlerini yasakladı
Rusya, Amal-George Clooney vakfını 'istenmeyen kuruluş' ilan etti, faaliyetlerini yasakladı