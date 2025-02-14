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Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Vatikan, Papa Francis'in bronşit tedavisi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

Haber Merkezi
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Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
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Papa'nın birkaç gündür bronşit semptomları yaşadığı ve son etkinliklerde hazırladığı konuşmaları da görevlendirdiği yetkililere okuttuğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Papa Francis, gerekli tanı testleri için Agostino Gemelli Polikliniğine yatırılacak ve devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisine devam edilecek" ifadeleri kullanıldı. 

Papa, Mart 2023'te de aynı hastanede bronşit tedavisi görmüş ve üç gece hastanede kalmıştı. Aynı yılın Aralık ayında, COP28 iklim zirvesi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı seyahati, rahatsızlanması nedeniyle iptal etmişti. 

Arjantinli Papa, yaklaşık 12 yıldır Roma Katolik Kilisesi'nin lideri olarak görev yapıyor.

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