Politico: Trump, Musk’ın görevden ayrılacağını yakın çevresine söyledi

Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Elon Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona eriyor.

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.

Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bu gelişme, Trump yönetiminden bazı isimlerin ve dışarıdan pek çok müttefikinin Musk'ın öngörülemezliği karşısında hayal kırıklığına uğradığı ve milyarderi giderek daha fazla siyasi bir sorumluluk olarak gördüğü bir döneme denk geliyor ki bu durum Salı günü Musk'ın desteklediği muhafazakâr bir yargıcın Wisconsin Yüksek Mahkemesi üyeliğini 10 puan farkla kaybetmesiyle iyice belirginleşti. Elon Musk'ın yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptığı seçimi Crawford'un kazanmasıyla Yüksek Mahkeme'de 4'e 3 Demokrat çoğunluk sağlandı.

Bu aynı zamanda Beyaz Saray yetkililerinin Musk'ın “burada kalacağını” ve Trump'ın 130 günlük süre sınırını aşmanın bir yolunu bulacağını öngördüğü bir ay öncesine göre Trump-Musk ilişkisinde keskin bir değişimi temsil ediyor.

Yetkililer, geçiş sürecinin Musk'ın bazı etik ve çıkar çatışması kurallarından geçici olarak muaf tutulmasını sağlayan özel bir statü olan “özel bir devlet çalışanı” olarak geçirdiği sürenin sonuna denk gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Bu 130 günlük sürenin Mayıs sonu ya da Haziran başında sona ermesi bekleniyor.

İddianın yayılmasıyla birlikte gün boyu sert bir şekilde değer kaybeden Tesla hisselerinde de yükselişler yaşandı.

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi