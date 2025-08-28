Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı!

Prenses Diana'nın 34 yıl önce Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nin temeline bıraktığı ve geleceğe dair mesajlar taşıyan kurşun kaplı zaman kapsülü erken açıldı.

Kutu , Diana'nın 1989'da çocuk hastanesinin başkanı olmasının ardından Great Ormond Street Hastanesi'nin (GOSH) temel atma törenini simgeliyordu.

Yüzlerce yıl sonra açılacaktı ama planlandığı gibi olmadı

Kapsülün "yüzlerce yıl" içinde ortaya çıkarılması planlanıyordu ancak yeni bir çocuk kanser merkezi inşasına yer açmak için erken kazıldı.

Diana, o zamanlar 11 yaşında olan David Watson ve 9 yaşında olan Sylvia Foulkes adlı iki çocuğun kapsülün içindeki eşyaları seçmesine yardım etti. Her iki çocuk da İngiliz televizyon programı Blue Peter tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazandıktan sonra yarışmaya katıldı.

Prenses Diana’nın zaman kapsülünden neler çıktı?

Kutudan, 90'ların başlarına güçlü bir geri dönüş niteliğinde olan bir Casio cep televizyonu, Kylie Minogue'un 'Rhythm of Love' albümünün bir CD'si, güneş enerjili bir hesap makinesi, bir İngiliz koleksiyonundan madeni para ve kapsülün gömüldüğü tarihten kalma bir Times gazetesi nüshası içeriyor. Gazetenin ön sayfadaki başlıklar arasında şunlar yer alıyor: "ABD, isyancılar yaklaşırken Irak savaş uçakları talebini reddetti". Gömülü eşyaların çoğu sudan zarar görmüş olsa da büyük ölçüde sağlam kaldı.

2028 yılında kanser merkezi açılacak

GOSH'un zaman kapsülünün açılış duyurusunun ardından yaptığı açıklamaya göre, yeni kanser merkezinin 2028 yılında açılması planlanıyor ve "çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde ulusal bir kaynak" olacak.

Yapılan açıklamada “Aileler ve klinisyenlerle birlikte geliştirilen merkezin tasarımı, klinik ekiplerin daha nazik ve etkili tedaviler geliştirmesini kolaylaştıracak ve tüm bunlar, çocukların hastanedeyken oynayabilecekleri, öğrenebilecekleri ve aileleriyle birlikte olabilecekleri çocuk odaklı bir ortamda sunulacak.” ifadeleri kullanıldı.