  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı!
Takip Et

Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı!

Prenses Diana'nın 1991 yılında Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nin temeline gömdüğü zaman kapsülü açıldı. Kapsülün içinde yer alan eşyalar merak uyandırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı!
Takip Et

Prenses Diana'nın 34 yıl önce Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nin temeline bıraktığı ve geleceğe dair mesajlar taşıyan kurşun kaplı zaman kapsülü erken açıldı.

Kutu , Diana'nın 1989'da çocuk hastanesinin başkanı olmasının ardından Great Ormond Street Hastanesi'nin (GOSH) temel atma törenini simgeliyordu.

Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı! - Resim : 1

Yüzlerce yıl sonra açılacaktı ama planlandığı gibi olmadı

Kapsülün "yüzlerce yıl" içinde ortaya çıkarılması planlanıyordu ancak yeni bir çocuk kanser merkezi inşasına yer açmak için erken kazıldı.

Diana, o zamanlar 11 yaşında olan David Watson ve 9 yaşında olan Sylvia Foulkes adlı iki çocuğun kapsülün içindeki eşyaları seçmesine yardım etti. Her iki çocuk da İngiliz televizyon programı Blue Peter tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazandıktan sonra yarışmaya katıldı.

Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı! - Resim : 2

Prenses Diana’nın zaman kapsülünden neler çıktı?

Kutudan, 90'ların başlarına güçlü bir geri dönüş niteliğinde olan bir Casio cep televizyonu, Kylie Minogue'un 'Rhythm of Love' albümünün bir CD'si, güneş enerjili bir hesap makinesi, bir İngiliz koleksiyonundan madeni para ve kapsülün gömüldüğü tarihten kalma bir Times gazetesi nüshası içeriyor. Gazetenin ön sayfadaki başlıklar arasında şunlar yer alıyor: "ABD, isyancılar yaklaşırken Irak savaş uçakları talebini reddetti". Gömülü eşyaların çoğu sudan zarar görmüş olsa da büyük ölçüde sağlam kaldı.

Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı! - Resim : 3

2028 yılında kanser merkezi açılacak

GOSH'un zaman kapsülünün açılış duyurusunun ardından yaptığı açıklamaya göre, yeni kanser merkezinin 2028 yılında açılması planlanıyor ve "çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde ulusal bir kaynak" olacak.

Yapılan açıklamada “Aileler ve klinisyenlerle birlikte geliştirilen merkezin tasarımı, klinik ekiplerin daha nazik ve etkili tedaviler geliştirmesini kolaylaştıracak ve tüm bunlar, çocukların hastanedeyken oynayabilecekleri, öğrenebilecekleri ve aileleriyle birlikte olabilecekleri çocuk odaklı bir ortamda sunulacak.” ifadeleri kullanıldı.

Van Gogh Müzesi kapanmanın eşiğinde! Yönetim Hollanda hükümetini uyardıVan Gogh Müzesi kapanmanın eşiğinde! Yönetim Hollanda hükümetini uyardıKültür-Sanat
Park düzenlemesinde bulundu, heyecanlandıran keşif: 'Apollon'un oğlu asker'Park düzenlemesinde bulundu, heyecanlandıran keşif: 'Apollon'un oğlu asker'Kültür-Sanat
Dünya
İngiltere, Türkiye'deki bahis faaliyetlerine ilişkin 11 kişiye soruşturma başlattı
İngiltere, Türkiye'deki bahis faaliyetlerine ilişkin 11 kişiye soruşturma başlattı
Paşinyan: Ermenistan, zamanı geldiğinde AB ile AEB arasında tercih yapacak
Paşinyan: Ermenistan, zamanı geldiğinde AB ile AEB arasında tercih yapacak
Rus ordusunun Kiev’e yönelik saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Rus ordusunun Kiev’e yönelik saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı
Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi