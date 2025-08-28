Van Gogh Müzesi kapanmanın eşiğinde! Yönetim Hollanda hükümetini uyardı

Dünyanın en büyük Vincent Van Gogh koleksiyonuna ev sahipliği yapan Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi, olağanüstü bir uyarı yayınladı. Yönetim, hükümetin yeni fon sağlamaması durumunda, müzenin kapılarını kapatmak zorunda kalabileceğini duyurdu.

Müzenin geleceği tehlike altında

Müze, devlet desteğindeki açığın 104 milyon euroluk yenileme planını tehdit ettiğini ve bununla birlikte tabloların güvenliğini, ziyaretçilerin refahını ve Hollanda'nın en çok ziyaret edilen kültürel simgelerinden birinin geleceğini tehlikeye attığını söylüyor.

"Kapatmak zorunda kalabiliriz"

Müzenin müdürü Emilie Gordenker, The New York Times'a verdiği demeçte, "Bu durum devam ederse, hem sanat eserleri hem de ziyaretçilerimiz için tehlikeli olacak," dedi ve "Bu isteyeceğimiz son şey - ama iş oraya varırsa, binayı kapatmak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

Van Gogh’un eserleri koşullu olarak vakfa devredilmişti

Çatışma müzenin doğuşuna kadar uzanıyor. Van Gogh'un ölümünden sonra yeğeni VW van Gogh - belgelerde "Mühendis" olarak biliniyordu - 1962 yılında aile koleksiyonunu, Hollanda devletinin sanatı bir arada tutmak ve halka açık tutmak için bir müze kurması ve sürdürmesi koşuluyla bir vakfa devretti.

En çok ziyaret edilen ikinci müze oldu

Van Gogh Müzesi 1973'te açıldığında, vaatler sağlam görünüyordu. Ardından neredeyse yarım asırlık olağanüstü bir kamuoyu ilgisi oluştu. Müze, açılışından bu yana toplamda yaklaşık 57 milyon ziyaretçiyi ağırladı ve bu sayı 2017'de yaklaşık 2,6 milyona ulaştı.

Son yıllarda müze büyük bir ilgi görmeye devam etti ve 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçiye ulaştı; bu da onu Rijksmuseum'dan sonra Amsterdam'ın en çok ziyaret edilen ikinci müzesi haline getirdi.

Bu yılın baharında, Stedelijk Müzesi ile birlikte Anselm Kiefer'in eserlerini konu alan çığır açıcı bir ortak sergi düzenledi. "Bütün Çiçekler Nereye Gitti?" başlıklı sergi, Alman ressamın anıtsal tuvallerini ve enstalasyonlarını Van Gogh'un mirasıyla diyaloğa soktu. Yılın ilerleyen dönemlerinde, programın bir kısmı Londra Kraliyet Akademisi'ne taşındı ve burada sergilenmeye devam ediyor.

Bina miadını doldurdu

Ancak başarılı bir müze işletmenin bir bedeli var. 1970'lerin başından beri bu kalabalığa göğüs geren bina yaşlandı. Havalandırma ve iklim kontrol sistemleri kullanım ömrünü doldurmuş, güvenlik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik standartları değişmiş ve kamu binalarındaki yeni yasal yükümlülükler maliyetli iyileştirmeleri gerektiriyordu.

Müze için ‘master plan’ hazırlandı

Van Gogh Müzesi bu nedenle 104 milyon euro bütçeli, üç yıllık temel bakım, teknik yenileme ve sürdürülebilirlik çalışmaları programını içeren “ Masterplan 2028 ”i hazırladı .

Müze, projenin bir kısmını rezervlerden ve kısmi kapatmalardan kaynaklanan gelir kaybını üstlenerek karşılayabileceğini belirtiyor, ancak çalışmaları finanse etmek ve uzun vadeli bir bakım rezervi oluşturmak için yıllık yaklaşık 11 milyon euroluk garantili devlet katkısına ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Bakanlık şu anda yıllık 8,5 milyon euroluk bir kaynak sunuyor ve bu da yıllık 2,5 milyon euroluk bir açık bırakıyor.

Devletin yükümlülükleri bulunuyor

Koleksiyonun yasal sahibi olan Vincent van Gogh Vakfı, müzenin bu girişimini destekledi ve 1962 tarihli orijinal sözleşmenin, devlete eserler için uygun konut sağlama ve bakımını yapma yükümlülüğü getirdiğini belirtti.