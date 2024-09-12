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Putin: 34 ülke BRICS'e dahil olmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin de gündeminde olan BRICS'e 34 ülkenin çeşitli şekilde dahil olmak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Putin: 34 ülke BRICS'e dahil olmak istiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısına katılan yetkililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, söz konusu toplantıda, 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e üye olan ülke heyetlerinin de yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar BRICS kapsamında çeşitli alanlarla ilgili çok sayıda toplantı düzenlendiğine dikkati çeken Putin, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRCS Zirvesi'nin düzenleneceğini ve buraya birçok ülke liderinin katılacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor. 34 ülke, BRICS'in faaliyetlerine çeşitli şekilde dahil olmak istiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin BRICS grubuna resmen katılmak için başvuruda bulunduğu bildirilmişti.

 

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