  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin: Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyeti olduğu iddiaları provokasyon
Takip Et

Putin: Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyeti olduğu iddiaları provokasyon

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok. Avrupa'ya saldırma niyetimiz olduğu iddiaları provokasyon. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkmadık" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin: Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyeti olduğu iddiaları provokasyon
Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Çin'de resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını söylerken, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelen Putin, "Batı ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler Sovyetler Birliği'nden sonraki dönemdeki bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını korumaktan başka bir hedefi yok" dedi.

Rusya'nın başka bir ülkeye saldıracağına dair iddiaları yalanlayan Putin, "Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok. Rusya'nın Avrupa'ya bir saldırı düzenlemek istediğine dair iddialar ya bir provokasyon ya da beceriksizlik" ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le New York'ta bir araya gelecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le New York'ta bir araya gelecekGündem
Rusya'nın petrol arzına yönelik endişeler fiyatları yükselttiRusya'nın petrol arzına yönelik endişeler fiyatları yükselttiEmtia Haberleri
Dünya
Trump mahkemenin iptal kararı hakkında acil toplantı yapacak: Gümrük vergileri kalkarsa felaket olur
'Gümrük vergileri kalkarsa felaket olur'
ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı sevkiyatındaki muafiyetini iptal etti
ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı sevkiyatındaki muafiyetini iptal etti
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım: Gerekçe Irak menşeli sevkiyat
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
Çin hükümeti duyurdu: Rus turistlere vize muafiyeti getirilecek
Çin hükümeti duyurdu: Rus turistlere vize muafiyeti getirilecek
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
İspanya’da yangın protestoları: Aktivistler Sagrada Familia'ya boya fırlattı
İspanya’da yangın protestoları: Aktivistler Sagrada Familia'ya boya fırlattı