Putin'in yatırımı: Büyük harcamalar yapıyor!

Rusya'da 25 yaşın altındaki hiç kimse Vladimir Putin'den başka bir yönetici tanımıyor. Kremlin, yeni neslin başkanın imajında şekillenmeye devam etmesini sağlamaya kararlı. Putin'in değerlerini tanıtmak ve Rusya'nın gençlerinin zihinlerini şekillendirmek için her yıl yüz milyonlarca dolar harcıyor. Bazı değişiklikler şimdiden görülebiliyor. Pazartesi günü Rusya'da eğitim-öğretim yılının başlangıcında okullarına dönen çocuklar milli marş ve bayrak çekme töreniyle karşılandı; bu tören Eğitim Bakanlığı'nın 2022 Ukrayna işgalinden sonra her hafta tüm okullarda yapılmasını teşvik ettiği bir törendi.

Yeni gençlik politikası

Strateji belgesine göre hükümet geçen ay 2030 yılına kadar ülkenin “egemenliğini, rekabet gücünü ve daha fazla kalkınmasını sağlayabilecek vatansever, yüksek ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir Rus vatandaşı nesli” oluşturmayı hedefleyen bir gençlik politikasını onayladı. Gençler bu yıl daha çok güvenlik ve acil durumlara odaklanan derslerin yerine “Anavatanın güvenliği ve savunmasının temel ilkeleri” konusunda yeni bir ders alacaklar. Silahlar, askeri hazırlığın temelleri ve bazı durumlarda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında savaşmış askerler de dahil olmak üzere ordudaki yaşam hakkında eğitimler verilecek.

Putin pazartesi günü Rusya'nın Moğolistan sınırındaki Tuva bölgesinde yer alan Kyzyl'de bir grup çocukla televizyonda yaptığı görüşmede, derslerin okullarda “pek çok şeyi sistematik bir temele oturtacağını” söyledi. Ukrayna'da savaşan Rusların "hem vatanseverliğin hem de Anavatanımıza karşı özel bir tutum sergileyen asırlık geleneklerimizin bir örneği” olduğunu ifade etti.

Tarih kitapları yeniden yazılıyor

Eğitim Bakanlığı, Putin'in başlattığı savaşın sadece Ukrayna'ya karşı değil, aynı zamanda Rusya'yı ve geleneksel Ortodoks yaşam tarzını yok etmeye kararlı çökmüş bir Batı'ya karşı olduğu mesajını vermek için tarih kitaplarını yeniden yazıyor. Hükümetin akademik danışmanları tarafından hazırlanan teklifler, tarih öğretmenlerini Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline katılan figürleri ülkenin modern kahramanları olarak eklemeye teşvik ediyor.

Bir başka program ise öğretmenleri, Rusya'nın derinleşen demografik krizini tersine çevirmek için öğrencilere geniş ailelere sahip olmanın önemini anlatmaya çağırıyor. Eğitim Bakanlığı'na göre bazı üniversitelerde öğrenciler, vatanseverliği ve “Rus medeniyeti içinde gelişen ideolojik doktrinleri” teşvik etmek amacıyla Kremlin tarafından geçen yıl uygulamaya konulan “Rus devletinin temelleri” konusunda zorunlu derslere katılıyor.

"Putinist nesil oluşuyor"

Federal İstatistik Servisi verilerine göre Rusya'da geçen yıl 14-35 yaş arası yaklaşık 38 milyon kişi vardı ve bu sayı toplam nüfusun yaklaşık dörtte birine tekabül ediyordu. Daha önce Carnegie Endowment for International Peace'de çalışmış olan Moskovalı bağımsız araştırmacı Andrei Kolesnikov, “Rejimin varlığını uzatan yeni bir Putinist nesil oluşuyor” dedi.

Rusya, gençlerine ulusal gurur duygusu aşılamak konusunda yalnız değil. ABD'deki birçok okulda çocuklar güne bağlılık yemini ederek başlarken, çoğu Avrupa ülkesinde müfredatta yurttaşlık değerlerini ve ulusal kimliği aşılamayı amaçlayan vatandaşlık programları bulunuyor. Ancak 71 yaşındaki Putin'in çeyrek asırlık iktidarı boyunca yönetiminin giderek kişiselleşmesi Rusya'nın çabasını farklı kılıyor. Eski KGB ajanı, potansiyel rakiplerini ortadan kaldırarak ya da hapse atarak ve demokrasi yanlısı protestoları ezerek ülke üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdı. Ukrayna'daki savaşı büyük kayıplar pahasına devam ederken Kremlin, Rusları Putin'in arkasında toplamak ve en ılımlı eleştirileri bile hain ilan etmek için ideolojik bir savaş yürütüyor. Mart ayında yapılan seçimlerde başkanlığını altı yıl daha uzatan Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalma ihtimali bulunuyor.

Sadece bu yıl 511 milyon dolar harcandı

Hükümet sadece bu yıl gençlerin vatanseverlik eğitimine 45.8 milyar ruble (511 milyon dolar) ayırdı ki bu rakam geçen yıla göre biraz daha fazla. Rusya'daki gençlik örgütlerinden bazıları Sovyet dönemindeki Pioneer ve Komsomol hareketlerini örnek alıyor. Bunlar arasında Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen ve 1 milyondan fazla üyesi yürüyüş yapmayı öğrenen, ateşli silah eğitimi alan ve askeri tarzda üniformalarla resmi devlet etkinliklerine katılan YouthArmy grubu da yer alıyor. YouthArmy'yi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen paramiliter örgüt olarak nitelendiren ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

Devlet politikası gençlere daha az resmi yollarla da ulaşıyor. Mart ayında Rusya, Karadeniz kıyısındaki Soçi'de aralarında İran, Meksika ve Pakistan'ın da bulunduğu 100'den fazla ülkeden konukların katıldığı Dünya Gençlik Festivali'ni düzenledi. Genellikle devlet yetkilileri ve propagandacılar tarafından verilen konferanslar ve yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra katılımcılar Rus ünlüler ve ülkede popüler olan Türk dizi yıldızı Burak Özçivit ile tanışma fırsatı buldu.

Bilgisayar oyunlarına da yatırım yapılıyor

Hükümet, Rus vatanseverlik temaları üzerine kurulu bir bilgisayar oyununa yaklaşık 500 milyon ruble yatırım yaptı. Novosibirsk merkezli Cyberia Nova tarafından geliştirilen ve nisan ayında piyasaya sürülen oyun, Rus tarihinin 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında ülkenin kısmen işgal altında olduğu Time of Troubles olarak adlandırılan dönemini konu alıyor. Oyuncu, Moskova'yı Polonya birliklerinden kurtarmak için bir milise katılan Yuri Miloslavsky adlı bir karakteri kontrol ediyor.